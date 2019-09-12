В Тюменской области проведут эксперимент в рамках развития Национальной системы управления данными

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-12T16:34:12+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о взаимодействии между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительством Тюменской области и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, предмет соглашения – взаимодействие сторон по реализации в Тюменской области в 2019-2020 годах эксперимента по повышению качества и связанности данных. Эти данные содержатся в государственных информационных ресурсах, в частности, по апробации возможности формирования сведений о муниципальных образованиях (об инфраструктуре, численности населения и др.) с использованием государственной автоматизированной системы «Управление».

Реализация проекта проходит с целью разработки и проверки методологических рекомендаций и функций Национальной системы управления данными. Это необходимо для осуществления учета, систематизации и анализа данных о муниципальных образованиях в режиме онлайн.

Стоит отметить, что эксперимент проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.06.2019 № 710 «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах» и в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика». Исполнителем проекта выступает департамент информатизации Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU