Тюменский Исторический парк выиграл грант на реализацию экологической выставки

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-12T14:58:49+03:00

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Тюменский Мультимедийный исторический пар "Россия - Моя история" выиграл конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, цель конкурса – поддержка инициатив государственных, муниципальных и общественных организаций и населения, направленных на решение социальных проблем, стимулирование и поддержку наиболее значимых проектов.

На средства гранта Исторический парк планирует реализовать выставочный проект «Что будет после меня», который посвятят актуальным экологическим проблемам России. Экспозиция включит в себя высокотехнологичные мультимедийные инструменты, проекции и цифровые инсталляции.

Работа в рамках проекта уже ведётся. Приглашаются художники, музыканты и активисты, которые не равнодушны к теме и экологии и хотят привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей среды и способам их решения. Заявки в свободной форме можно направлять на почту m.a.oblakova91@gmail.com.

Стоит отметить, что в XV конкурсе социальных и культурных проектов поддержку ЛУКОЙЛа получили 25 общественных инициатив.

Напомним, исторический парк «Россия – Моя история» открылся в Тюмени 1 ноября 2017 года. На площади почти в 7 тысяч квадратных расположились сразу четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – моя история. 1945-2016». Каждую из них дополнил региональный контент.

ИСТОЧНИК KP.RU