Школьники Бердюжского района сразились на интеллектуальном турнире

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-12T15:55:13+03:00

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Интеллектуальный турнир по интернет-безопасности собрал старшеклассников Бердюжского района. Команды «Мафия», «Фортуна», «Высшая лига», «Электроники» и «3D-хлопчики» сразились за кубок победителя игры «Жизнь в виртуальном мире и кибер-безопасность».

Сложнее всего ребятам дались вопросы, связанные с использованием компьютеров и здоровьем. А вот с законодательством в виртуальном мире школьники знакомы хорошо.

– Один из вопросов, оказавшихся для команд не взятым «гробом», звучит так, – рассказывает организатор игры, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. – При активном использовании гаджетов врачи-окулисты рекомендуют использовать правило под названием «20-20-20». Оно гласит, что через каждые 20 минут, проведенных перед любым экраном, в течение 20 секунд вглядывайтесь в любой объект. Скажите, что означает третья «20»? Ответ: объект, на который вы смотрите, должен быть расположен на расстоянии не менее 20 метров.

Победителями стала команда «3D-хлопчики», капитан Рустам Табаров.

Это уже девятая интеллектуальная игра на юге области в рамках федерального проекта «Крепкая семья». Завершится сезон-2019 в Аромашевском районе 24 сентября.

Для справки:

Мероприятие реализуется в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья». В 2019 году игры по кибер-безопасности проходят в 10 районах Тюменской области.