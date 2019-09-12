«Комната желаний» откроется для тюменцев уже 16 сентября

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-12T14:32:02+03:00

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Кинотеатр «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл», второй этаж) приглашает тюменцев на предпремьерный показ фантастической драмы «Комната желаний» с Ольгой Куриленко и Кевином Янсеннсом в главных ролях. Фильм покажут 16 сентября в 19.30 – за три дня до официальной премьеры в России! В 19 часов стартует развлекательная программа – с розыгрышем призов, подарками и хорошим настроением.

Фильм повествует о влюбленной паре, которая решает переехать в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом старинного дома, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды: всё, чего они хотят, моментально материализуется. Вдоволь наигравшись, молодая женщина решает пожелать себе долгожданного ребенка, но даже не подозревает, какую сделку совершает…

Вы можете выиграть билеты на предпремьерный показ картины в группе кинотеатра «Киномакс» или в группе «Комсомольской правды – Тюмень» во Вконтакте. Желаем удачи и до встречи на предпремьерном показе!

Комната желаний 16+.Влюбленная пара решает переехать в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом старинного дома, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды чего бы они ни захотели, моментально материализуется. Однако, наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать себе долгожданного ребенка, даже не подозревая, какую сделку совершает Контакты кинотеатр +7(499)130-13-01 Сайт https://www.loftcinema.ru/ instagram https://instagram.com/loft.cinema Facebook https://m.facebook.com/Loftcinema На карте Сретенский переулок 1 строение 1 Moscow, Russia

ИСТОЧНИК KP.RU