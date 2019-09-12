СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-12T15:03:54+03:00

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В эти выходные в Тобольске пройдет Семейная игротека (14-15 сентября). Помимо конструкторов и огромной детской железной дороги гостей мероприятия ждут творческие и экологические мастер-классы.

- Игротека не стоит на месте. В эти выходные к «Конструктории» присоединится Город художников, поэтому творческие мастер-классы будут связаны с различными техниками рисования, ну и по традиции для гостей мероприятия пройдет танцевальный мастер-класс, организованный постоянными волонтерами из Тобольска, - поделилась Елена Кашкарова, идейный вдохновитель мероприятия.

Оба дня игротеки будут проходить розыгрыши конструкторов и сбор пластиковых крышек, которые отправятся в Тюменский полимерный завод на переработку. Вырученные от сдачи крышек денежные средства будут направлены в благотворительный проект социального партнерства «Ключ к жизни». В рамках семейной игротеки «Конструктория» пройдет детский книжный обменник. Вы можете принести книги, которые вы уже прочитали и обменять на что-нибудь новенькое.

Расписание мастер-классов:

14 сентября:

10:00 – Старт игротеки.

12:00 – 13:00 - Мастер-класс по чистке зубов для самых маленьких от семейной стоматологии «Доктор Альбус».

13:00 – Розыгрыш конструктора.

13:30 – 13:45 – Танцевальный мастер-класс.

14:00 - 15:00 - Аппликация из карандашной стружки.

15:00 – 16:00 - Мастер-класс по раскрашиванию волшебных мандал.

16:00 – 17:00 - Мастер-класс по древней технике Эбру-рисования.

17:00 – Розыгрыш конструктора.

17:30 – 17:45 – Танцевальный мастер-класс.

18:00 - 19:00 - Мастер-класс по рисованию щеткой от от семейной стоматологии «Доктор Альбус».

19:00 – Закрытие игротеки.

15 сентября:

10:00 – Старт игротеки.

12:00 – 13:00 - Мастер-класс по чистке зубов для самых маленьких от семейной стоматологии «Доктор Альбус».

13:00 – Розыгрыш конструктора.

13:30 – 13:45 – Танцевальный мастер-класс.

14:00 – 15:00 - Мастер-класс по трафаретной живописи от детского центра «Капитошка».

15:00 – 16:00 - Мастер-класс по раскрашиванию волшебных мандал.

16:00 – 17:00 - Мастер-класс по древней технике Эбру-рисования.

17:00 – Розыгрыш конструктора.

17:30 – 17:45 – Танцевальный мастер-класс.

18:00 - 19:00 - Мастер-класс по рисованию щеткой от от семейной стоматологии «Доктор Альбус».

19:00 – Закрытие игротеки.

Узнать подробности о мероприятии и купить билеты можно на этом сайте. Напоминаем, что приобретая билет на 1 день, Вы получаете доступ к площадкам мероприятия на весь день.

o Что: Семейная игротека «Конструктория»

o Где: Тобольск, 4-й микрорайон,87, СК «Центральный».

o Когда: 14-15 сентября, с 10:00 до 19:00.