Волонтёры серебряного возраста проведут экскурсию по Тюмени для пенсионеров

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-12T14:05:09+03:00

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Участники проекта «Гиды TMN55+» проведут обзорную экскурсию для пожилых горожан в возрасте от 70 лет и выше. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, мероприятие пройдёт 13 сентября в рамках предстоящей областной акции «Пусть осень жизни будет золотой!». Знатоки города Людмила Суппес и Ольга Майер познакомят участников групп по профилактике возрастных изменений областного геронтологического центра с авторским маршрутом «Тюмень боголюбивая».

Экскурсоводы серебряного возраста во время прогулки на экскурсионном автобусе расскажут участникам мероприятия об истории возникновения Троицкого собора, мечети Умара, костела Святого Иосифа, Крестовоздвиженского храма, церкви Архангела Михаила, Спасской церкви и синагоги. По словам Людмилы Суппес, главные мотиваторы экскурсоводов-волонтёров – интерес к искусству и желание применить знания в добром деле.

- Мы получили необходимые знания от опытных спикеров и теперь, как настоящие профессионалы, готовы презентовать собственные пешие, спортивные и виртуальные экскурсии для гостей и жителей города. Мы рады, что у нас появилась возможность делиться своим опытом и знаниями. Очень важно любить свою историю и людей, быть активным, находчивым, открытым, позитивным, - рассказала она.

Отметим, что мероприятие пройдет в рамках реализации практической части образовательной программы по дисциплине «Проектная деятельность, подготовка авторских экскурсий по Тюмени». Социальный проект «ГидыTMN55+» тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» является победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Проект соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества и продолжительности жизни.

Узнать подробности и записаться на экскурсию можно по телефону: (3452) 30-39-59.

ИСТОЧНИК KP.RU