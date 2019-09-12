«Услышал крики»: тюменец бросился на помощь женщине, но получил топором по голове

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-12T15:28:43+03:00

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Уватский участковый задержал 35-летнего жителя района, который угрожал убийством односельчанину. До этого мужчина набросился с топором на женщину.

По информации пресс-службы управления МВД по Тюменской области, в день происшествия потерпевший с компанией друзей прогуливался по поселку и, проходя мимо двора одного из частных домов, услышал женские крики о помощи.

– Войдя во двор, он увидел мужчину, замахивающегося на женщину. Молодой человек сделал агрессивному тюменцу замечание, чем только разозлил его. Злоумышленник схватил топор, повалил его на землю и нанес несколько ударов обухом топора, повторяя слова угрозы убийством. Остановить беспредел смог только участковый, проезжавший мимо места происшествия. Он заметил потасовку и незамедлительно задержал нарушителя правопорядка, – рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU