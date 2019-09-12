2019-09-12T16:16:46+03:00
Общество

Мигрант женился на тюменке ради российского гражданства

Их брак был признан недействительным
Вадим Бегун
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Азербайджанец взял в жены тюменку ради российского гражданства.Азербайджанец взял в жены тюменку ради российского гражданства.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени брак, заключенный между гражданином Азербайджана и местной жительницей, был признан недействительным. Как оказалось, мужчина вовсе не намеревался создавать семью.

– В мае 2016 года 31-летний иностранец в Тюмени заключил брак с 37-летней женщиной без намерения создать семью. При подаче заявления в органы ЗАГС мигрант предоставил поддельный акт об отсутствии браков на территории Республики Азербайджан и его нотариальный перевод на русский язык. После этого он получил разрешение на временное проживание, а затем и вид на жительство на территории Российской Федерации и сразу же прекратил отношения с новой супругой, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там пояснили, что в Семейном кодексе РФ брак признается недействительным, если супруги или один из них зарегистрировали его без намерения создать семью. Прокуроры обратились в суд, их иск был полностью удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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