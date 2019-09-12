СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-12T14:16:36+03:00

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12 сентября 260 подростков бердюжского района смогли оценить себя с точки зрения потенциального работодателя и задуматься о своей будущей специальности.

В село Бердюжье приехал проект «Конструктория Pro», который помогает с помощью современных конструкторов разобраться с тем, какими навыками, необходимыми в различных областях профессиональной деятельности, уже обладает школьник, а какие «скилы» ему еще необходимо подтянуть, чтобы реализоваться в той или иной специальности.

Любимым профориентационным конструктором ребят из бердюжского района стал электронный конструктор «Знаток» – именно за столом с ним дети провели больше всего времени.

– Знаток – это российская разработка для покорения физики и освоения сложных технических задач, – рассказывает автор проекта «Конструктория Pro», депутат тюменской областной Думы Елена Кашкарова. – Благодаря ему школьники могут в увлекательной форме познакомиться с электричеством, своими руками собрать работающие приборы: радио, вентилятор, сигнализацию, запитанные в том числе от солнечных батарей. Понять, насколько их привлекает профессия, связанная с приборостроением. Уверена, у бердюжских ребят в этом направлении большой потенциал.

Также старшеклассники очень заинтересовались конструкторами с бионическими соединениями, напоминающими суставы человека, и робототехникой. А для педагогов была проведена отдельная лекция о современном обучении школьников через игру и конструирование.

Это уже девятое профориентационное мероприятие на юге области в рамках федерального проекта «Крепкая семья». Завершится сезон-2019 в Аромашевском районе 24 сентября.

Подробности можно посмотреть во встрече проекта.