2019-09-12T12:17:16+03:00
Общество

В детских садах и школах Тюмени начали подачу тепла

Подключение производится строго по заявкам
Вадим Бегун
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В тюменских школах и детсадах стало теплее. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени..В тюменских школах и детсадах стало теплее. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени..
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В образовательные учреждения города сегодня, 12 сентября, начали подавать тепло. Несмотря на то, что на выходных синоптики обещают потепление до 22 градусов, более половины городских детсадов и школ все же приняли решение «подтопить».

– На этой неделе тепло поступило в более чем 55 % образовательных учреждений города. Радиаторы потеплели в 53 корпусах 33 школ (всего их в Тюмени 53), в 133 корпусах 52 детских садов (всего их 56) и в единственном интернате. В некоторых учебных заведениях, как, например, в первом корпусе школы № 65, пока комфортная температура, поэтому с подключением решили повременить. Тем более что в выходные синоптики предсказали возвращение в областной центр теплой и солнечной погоды, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там также добавили, что руководители всех образовательных учреждений города заблаговременно оформили и передали заявки в АО «УСТЭК». В настоящее время теплоснабжающая организация проводит подключение по заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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