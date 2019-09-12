В детских садах и школах Тюмени начали подачу тепла

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-12T12:17:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В образовательные учреждения города сегодня, 12 сентября, начали подавать тепло. Несмотря на то, что на выходных синоптики обещают потепление до 22 градусов, более половины городских детсадов и школ все же приняли решение «подтопить».

– На этой неделе тепло поступило в более чем 55 % образовательных учреждений города. Радиаторы потеплели в 53 корпусах 33 школ (всего их в Тюмени 53), в 133 корпусах 52 детских садов (всего их 56) и в единственном интернате. В некоторых учебных заведениях, как, например, в первом корпусе школы № 65, пока комфортная температура, поэтому с подключением решили повременить. Тем более что в выходные синоптики предсказали возвращение в областной центр теплой и солнечной погоды, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там также добавили, что руководители всех образовательных учреждений города заблаговременно оформили и передали заявки в АО «УСТЭК». В настоящее время теплоснабжающая организация проводит подключение по заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU