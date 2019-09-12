В Тюмени установили экобокс для сбора пластиковых крышечек

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-12T13:28:48+03:00

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В сентябре 2019 года в тюменской гимназии №1 в рамках федерального проекта «Крепкая семья» установили экобокс для сбора пластиковых крышечек.

- Экология начинается с семьи. И не всегда тема экологии должна исходить от родителей. Часто традиция по сбору пластиковых крышечек начинается с подачи детей, - рассказывает Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья». - Мне радостно от того, что после запуска акции она не стоит на месте, а развивается. Подобные экобоксы уже установлены в 12 тюменских организациях, где сотрудники ведут сбор крышечек. А теперь к акции присоединились и школьники.

Акцию по сбору пластиковых крышечек запустили в Тюмени с учетом того, что здесь есть завод полимерных изделий, который принимает вторичное сырье на переработку. Туда и передается собранный пластик, а вырученные средства переводятся на счет благотворительного фонда «Ключ к жизни».