2019-09-12T11:28:57+03:00
Экономика

Тюменская область присоединится ко всероссийской образовательной акции «ИТ-диктант»

Все желающие смогут проверить свои цифровые навыки
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область присоединится ко всероссийской образовательной акции «ИТ-диктант»Тюменская область присоединится ко всероссийской образовательной акции «ИТ-диктант»
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Тюменская область примет участие во всероссийской образовательной акции по информационным технологиям «ИТ-диктант», который пройдёт 13 сентября в День программиста с 00 до 24 часов по тюменскому времени. Именно в этот день тысячи россиян из тридцати городов России проверят свои цифровые навыки на официальном сайте проекта, а также на очных площадках, установленных организаторами в каждом регионе.

В Тюменской области будет работать 6 очных площадок, центральной из которых станет пространство «Точка кипения – Тюмень». Список всех очных площадок с контактными данными доступен на официальном сайте акции в разделе «Очные площадки».

Задания часового ИТ-диктанта составлены в виде тестов и включают в себя вопросы разного рода цифровых компетенций. В их числе: навыки использования интернет-сайтов, работа с компьютерной техникой и устройствами, совершение финансовых операций через интернет, знание цифровой гигиены, познания современных цифровых трендов (нейросети, искусственный интеллект и машинной обучение). За каждый правильный ответ участник получает балл в соответствии со сложностью вопроса.

Чтобы проверить свои знания на сайте, необходимо пройти процедуру регистрации на ресурсе. Именной сертификат и результаты участник получит сразу же по завершению тестирования, правильные ответы опубликуют 16 сентября на сайте акции в разделе «Результаты». Узнать свой персональный результат можно будет у организатора очной площадки по запросу.

Напомним, что в 2018 году участниками диктанта стали 1766 человек. Инициатором акции стал департамент информатизации Тюменской области. В этом году акция приобрела масштаб всероссийской и другие регионы смогут перенять успешный опыт Тюменской области по реализации мероприятий в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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