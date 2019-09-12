2019-09-12T11:52:57+03:00
Звезды

Тарья Турунен в рамках мирового турне In The Raw выступит с концертом в Тюмени

Вадим Бегун
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Фото предоставлено организаторами концерта.Фото предоставлено организаторами концерта.
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Знаменитая финская певица Тарья Турунен, «валькирианский» голос которой стал залогом планетарного успеха группы Nightwish, приедет в Россию в рамках мирового турне в поддержку нового рокового альбома In The Raw.

Уже 12 сентября артистка отправится в тур по 10 городам России. Тарья посетит с концертами Санкт-Петербург, Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Пермь, Уфу, Екатеринбург и Тюмень. Жители нашей страны первыми услышат живое исполнение новых песен финской дивы в сопровождении рок-группы. Также артистка порадует поклонников хитами с предыдущих альбомов.

В Тюмени концерт состоится 26 сентября в клубе «Байконур» (ул. М. Горького, 44/3). Старт – в 20:00. Купить билеты можно онлайн на этой странице. Стоимость проходок стартует от 2 000 руб.

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