2019-09-12T14:39:06+03:00
Происшествия

Решил покататься по своим делам: в Тюмени у пенсионера угнали иномарку

По факту угона полицейские возбудили уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец угнал открытую машину, которая стояла в одном из дворов Тюмени.Тюменец угнал открытую машину, которая стояла в одном из дворов Тюмени.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени ранее судимый мужчина угнал у пожилого человека японскую иномарку. Полицейским он сказал, что ему надо было съездить по своим делам.

В дежурную часть отдела тюменской полиции поступил звонок от пенсионера, который сообщил о том, что у него угнали автомобиль марки «Nissan Note». Оказалось, что в день происшествия владелец машины припарковал ее на неохраняемой парковке вблизи дома.

– Из-за собственной беспечности мужчина отлучился от автотранспорта на непродолжительное время, оставив в замке зажигания ключи и не заперев его. Вернувшись, он обнаружил пропажу транспортного средства. Позже удалось задержать 32-летниего ранее судимого подозреваемого. В отделе злоумышленник пояснил, что случайно обнаружил открытую машину открыта и решил покататься на ней по своим делам, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовного дело за неправомерное завладение автотранспортом. Угонщику грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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