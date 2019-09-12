Брусника снизила ставку по ипотеке до 3,4% на квартиры в новых жилых районах Тюмени

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-12T12:46:22+03:00

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Теперь тюменцы могут приобрести квартиру в новостройках «Европейском квартале» (дом 13 и 14), а также в квартале «Октябрьском» (дом 2) по ипотеке со ставкой 3,4%. Строительство осуществляется при проектной поддержке банка, а продажа квартир ведется по новой системе взаимодействия через эскроу-счета.

– Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» распространяется на те семьи, у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Специальная процентная ставка будет действовать на весь период пользования ипотечным кредитом, который может составить до 30 лет. Ипотеку можно оформить на сумму до 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос составит от 20% от стоимости жилья, – рассказали подробности представители застройщика.

Фото - Брусника.

«Октябрьский» и «Европейский квартал» – это новые проекты Брусники в Тюмени. «Октябрьский» находится в Калининском районе города в границах улиц Воронинская-Охотская вблизи притоков реки Тура. Этот проект представляет собой современный городской квартал из двух многосекционных домов и башни-доминанты, окруженных единым зеленым двором. Высотность застройки здесь варьируется от 8-10 до 17 этажей. Что интересно, дома объединены пространством двора с функциональным делением на зоны: для спорта, детских игр, неспешных прогулок. Важно, что двор будет закрыт от машин и благоустроен. Так, целых 70% территории составит озеленение.

В компании отмечают, что благоустроить окружающую квартал территорию планируется еще до начала строительства. Для этого девелопер обустроит прилегающие зеленые территории искусственной рукотворной дамбы и рощи, объединив их в единую ландшафтную систему. Всего до 2022 года будет построено три дома, первые два дома введут в эксплуатацию уже во втором квартале 2021 года.

Фото - Брусника.

«Европейский квартал» – продолжение одноименного микрорайона Брусники в Заречной части города. Он состоит из полузамкнутых кварталов и невысоких домов, которые опоясывают район и создают защищенную внутреннюю среду. На углах квартала – 17-этажные акцентные доминанты. Так внутри создается уютное парковое пространство. Проектом предусмотрены большие игровые зоны для детей и места для отдыха и прогулок взрослых. Во дворах будет высажено много растений. Ближайший ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года.

Записаться на экскурсию по кварталам и рассчитать ипотеку по льготной ставке можно в отделе продаж по телефону 8 (383) 207-93-45.