2019-09-12T10:42:49+03:00
Звезды

Оперный театр предложили построить на левом берегу Туры в Тюмени

Сергей Осинцев считает, что в областном центре недостаточно больших сценических площадок
Вадим Бегун
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На левом берегу Туры предложили воздвигнуть большой театр.На левом берегу Туры предложили воздвигнуть большой театр.Фото: Вадим Бегун
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Город созрел для появления оперного театра или современного концертного зала, который сможет вместить более двух тысяч человек. Директор Тюменского Большого драматического театра Сергей Осинцев выступил с предложением обустройства левого берега Туры.

– Мы думали пригласить к нам театр имени Вахтангова, посчитали, цена билета составила 7-8 тысяч рублей. Если бы зал мог вместить более двух тысяч человек, то автоматически снизилась цена билета для зрителей. Если мечтать о глобальном, то городу стоит перенять мировой архитектурный опыт и на левом берегу Туры построить красивый оперный театр либо уникальный концертный зал. Это сооружение, наверняка, станет точкой притяжения жителей и гостей города, как это произошло с площадью драмтеатра, набережной, – высказал своем мнение Осинцев.

Мужчина выразил уверенность, что большой зал с модернизированной сценой нужен не только концертно-театральным проектам, он также будет востребован для проведения различных форумов, конгрессов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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