Спасатели эвакуировали семь тюменцев из всполыхнувшего деревянного дома

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-12T10:00:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 11 сентября, в Тюмени на улице Новогодней вспыхнул жилой восьмиквартирный деревянный дом. Спасатели помогли выбраться на улицу семи местным жителям.

– Вызов по этому поводу поступил в 18.20. Первое подразделение сотрудников ведомства прибыло на место происшествия через четыре минуты. Всего ликвидацией пожара занимались 12 единиц спецтехники и 31 человек личного состава. Спасатели эвакуировали семь человек. К счастью, никто не успел пострадать, – рассказали в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время дознаватели выясняют причину произошедшего, а также устанавливают ущерб, передает "МегаТюмень".

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что двухэтажный деревянный дом сгорел на улице Воронинской в районе ДОКа. Из огня был спасен хозяин дома и еще один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU