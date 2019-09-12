Тюменские аграрии презентуют новинки на Межрегиональной агропромышленной выставке

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-12T09:33:35+03:00

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Более 30 предприятий агропромышленного комплекса Тюменской области представят свою продукцию на IX Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского Федерального округа, которая пройдёт с 17 по 19 сентября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, выставочная экспозиция региона будет посвящена потенциалу Тюменской области в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья и научных исследований. Также экспозиция познакомит партнёров с основными событиями региона – 75-летием Тюменской области и 60-летием ГАУ Северного Зауралья.

Расскажут тюменцы и о проектах в области импортозамещения. На стенде Тюменской области будут представлены тюменские сыры – аналоги известных европейских марок. За последние несколько лет в регионе открылось 8 частных сыроварен, которые выпускают более 50 наименований твёрдых и мягких сортов сыра (качотта, качокавалло, проволоне, моцарелла, халуми, проволо и т.д.). Помимо презентации продукции сыровары проведут серию мастер-классов.

А ещё Тюменская область представит ключевые инвестпроекты и продукцию крупных компаний-экспортёров («КРиММ», «Слада», «Данон-Россия», «Молочный комбинат «Ялуторовский», «Аминосиб» и т.д.). Гости и участники выставки продегустируют цельномолочную и кисломолочную продукцию, масло, сыры, творог и творожные десерты, тюменское мороженое, мясные деликатесы и мясные консервы, рыбную продукцию, кондитерские изделия, грибы, ягоды орехи и продукцию переработки картофеля и овощей. Главным сюрпризом станет презентация более десяти новинок 2019 года.

По традиции предприятия примут участие в конкурсе выставки по трем номинациям: новый вид продукции, высокое качество продукции, научные разработки.

ИСТОЧНИК KP.RU