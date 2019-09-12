Пожилой тюменец на Ямской сбил коляску с пятимесячным ребенком

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-12T09:30:14+03:00

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Накануне, 11 сентября, в Тюмени произошло два дорожно-транспортных происшествия. В обоих случаях водители не пропустили пешеходов и велосипедистов.

– На улице Ямской, 65 в третьем часу дня автомобиль «Фольксваген Поло», которым управлял 79-летний водитель, сбил детскую коляску с пятимесячным ребенком. К счастью, малыш не получил тяжелых повреждений. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Предварительно, авария случилась, когда автомобилист, выезжая с прилегающей территории, пересекал тротуар, где шла женщина с коляской, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Там сообщили еще об одном ДТП, произошедшем вчера. Так, около 19.00 на улице 30 лет Победы, 122 автомобиль «Тойота РАФ4», который выезжал с прилегающей территории, сбил ехавшую по краю тротуара 10-летнюю велосипедистку. Девочка получила травму. Обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия также в настоящее время устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU