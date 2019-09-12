Более ста тюменцев переехали в гостиницу из разрушающегося дома

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-12T08:40:50+03:00

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В тюменскую гостиницу «Колос» заселилось 115 человек, которых на днях эвакуировали из разрушающегося дома по улице Ставропольской, 1. Чиновники лично оценили условия их проживания.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, представители мэрии зашли в номера, пообщались с семьями, рассказали, как получить выплаты по найму жилья и риэлтерских услуг, какие документы нужны. Специалисты управления в вечернее время проводили консультации для жителей, выдавали памятки, а также записывали вопросы жителей, которые нужно отработать индивидуально и оказать помощь.

– Условия вполне пригодны для проживания, мы не испытываем бытовых проблем, так говорят сами жители. Посмотрели все: кухню, где можно подогреть еду, чистые душевые, номера, где есть все необходимое, холлы. Жалоб от людей не поступало, – сообщили в пресс-службе, добавив, что многие уже занимаются поиском жилья и готовы оформлять документы для выплат.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в ходе мониторинга дома по улице Ставропольской, 1 были обнаружены критические дефекты, которые не позволяют в нем больше никому находиться.

ИСТОЧНИК KP.RU