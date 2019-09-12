«Легко ничего не бывает»: ФК «Тюмень» сыграла вничью с аутсайдером чемпионата

СЕГОДНЯ 08:17 2019-09-12T08:17:53+03:00

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В девятом туре ОЛИМП-Первенства России по футболу тюменцы на своем поле не смогли переиграть аутсайдеров – команду «Уфа-2». Обидный гол сибиряки пропустили на последней минуте матча.

Первый гол был забит на тридцатой минуте. Игрок «Уфы-2» поразил свои ворота, неожиданно откликнувшись на прострел тюменца. Однако уже через две минуты гостям удалось отыграться. Руслан Хазиев после подачи с углового пробил вратаря «Тюмени» Дениса Вамбольта. Но уже через три минуты сибиряки вновь вышли вперед – гол забил новичок команды Александр Субботин. Под конец игры уфимцы вновь отличились, тем самым установив по итогам матча ничейный результат.

– Без оправданий за меня и за команду. Первый тайм был неплохим. Во втором игра пошла туда-сюда, без явного преимущества. У «Уфы-2» были моменты, которые она не реализовала. У нас тоже. Пропустили буквально на последних секундах. Мы знали, что они моложе, быстрее бегут. Я ожидал такого темпа игры от них, но не того, что мы проиграем, – сообщил на послематчевой пресс-конференции тренер «Тюмени» Горан Алексич, добавив, что «легко ничего не бывает».

ИСТОЧНИК KP.RU