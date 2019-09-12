Тюменцев приглашают повеселиться на празднике соседей

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-12T07:00:25+03:00

Для горожан не только проведут концерт, но и различные мастер-классы

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В Тюмени в субботу, 14 сентября, на площадке жилого комплекса «Первый ключ» состоится так называемый праздник соседей «А вместе нам веселее…» Гостей ждет концертная программа с множеством интерактивов.

– Это отличная возможность вспомнить о традициях добрососедства, приятно провести время всей семьей и обзавестись новыми друзьями. В концертной программе примут участие творческие коллективы ДК «Орфей». Слушателей ожидает масса положительных эмоций от живого концерта, добрых песен и царящей на площадке атмосферы праздника, – рассказали в пресс-службе департамента культуры администрации города Тюмени.

В ведомстве также добавили, что помимо концерта, гостей ждут и различные интерактивные площадки, такие как мастер-класс по прикладному творчеству, аквагрим, «Пожелание на мольберте», «Разукрась свой дом», «Дай пять, «Строй мир», рисунки на асфальте, «Ленточка желаний «Строй мир», а также спортивные эстафеты.

ИСТОЧНИК KP.RU