Маршруту №142 в Тюмени добавили одну остановку
Теперь автобус будет останавливаться около крупного бизнес-центра
Тюменскому автобусу добавят остановку.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени с субботы, 14 сентября, в схему движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 142, который следует от завода Медоборудования до садового общества Приволье, включается промежуточный остановочный пункт «Бизнес-центр Петр Столыпин».
В МКУ «Тюменьгортранс» напомнили, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт». Также его можно узнать, позвонив по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
ИСТОЧНИК KP.RU