2019-09-12T05:00:33+03:00
Общество

Погода на 12 сентября в Тюмени: и снова дождь

Доставайте свои зонты
Вадим Бегун
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В Тюмень вернутся дожди.В Тюмень вернутся дожди.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 12 сентября, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. С самого утра пойдет дождь. Днем он может ослабнуть, однако не успокоится до самого вечера.

Температура воздуха ночью составит +11 градусов, днем потеплеет до 16 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +17. Вечером столбик термометра опустится до отметки +12 градусов. В этот день ожидается юго-западный ветер, переходящий в северо-западный, 1-4 метра в секунду.

В этот день отмечается Перенесение мощей святого благоверного великого князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Наши предки заметили, что теплый вечер и звездная ночь 12 сентября обещают хороший урожаю следующего года, а теплый и сухой день указывают на позднюю зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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