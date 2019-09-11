Тюменским экспортёрам предлагают поучаствовать в ежегодном конкурсе

СЕГОДНЯ 17:43 2019-09-11T17:43:11+03:00

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Предприятия малого и среднего бизнеса региона могут принять участие в ежегодном конкурсе «Экспортёр года Тюменской области». Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, победители конкурса в каждой номинации получит денежный приз. Заявки на участие принимаются до 15 ноября 2019, итоги подведут в декабре. Победителей регионального конкурса выдвинут на Всероссийскую премию Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта.

По условиям конкурса, который проводит Центр поддержки экспорта Тюменской области, лучших экспортёров определят среди предприятий, которые поставляли товары и услуги в 2018 году. Участник должен работать в одной из четырёх сфер, соответствующих номинациям: промышленность, агропромышленный комплекс, сфера услуг, сфера высоких технологий. Определят победителя и в номинации «Прорыв года». Максимальные баллы будут начисляться по объёму и доле экспорта продукции за год, широкой номенклатуре продукции, уровню локализации экспортной продукции и проведению рекламных компаний за рубежом.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта региона Сергея Полухина, конкурс – малая часть региональной программы поддержки предпринимателей, которая реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

- Конкурс проводится третий год подряд и, по мнению экспертов, стимулирует развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности в Тюменской области. Победители этого года получат финансовую поддержку на развитие компаний, в том числе, и торговых отношений, - отметил он.

Заявки на участие можно направлять на адрес руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области – PoluhinSV@72to.ru. Контактный телефон: +7 (3452) 534000 (доб.1003).

ИСТОЧНИК KP.RU