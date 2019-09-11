2019-09-11T17:43:11+03:00
Экономика

Тюменским экспортёрам предлагают поучаствовать в ежегодном конкурсе

Победители «Экспортёра года Тюменской области» получат денежные призы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменским экспортёрам предлагают поучаствовать в ежегодном конкурсеТюменским экспортёрам предлагают поучаствовать в ежегодном конкурсе
Изменить размер текста:

Предприятия малого и среднего бизнеса региона могут принять участие в ежегодном конкурсе «Экспортёр года Тюменской области». Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, победители конкурса в каждой номинации получит денежный приз. Заявки на участие принимаются до 15 ноября 2019, итоги подведут в декабре. Победителей регионального конкурса выдвинут на Всероссийскую премию Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта.

По условиям конкурса, который проводит Центр поддержки экспорта Тюменской области, лучших экспортёров определят среди предприятий, которые поставляли товары и услуги в 2018 году. Участник должен работать в одной из четырёх сфер, соответствующих номинациям: промышленность, агропромышленный комплекс, сфера услуг, сфера высоких технологий. Определят победителя и в номинации «Прорыв года». Максимальные баллы будут начисляться по объёму и доле экспорта продукции за год, широкой номенклатуре продукции, уровню локализации экспортной продукции и проведению рекламных компаний за рубежом.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта региона Сергея Полухина, конкурс – малая часть региональной программы поддержки предпринимателей, которая реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

- Конкурс проводится третий год подряд и, по мнению экспертов, стимулирует развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности в Тюменской области. Победители этого года получат финансовую поддержку на развитие компаний, в том числе, и торговых отношений, - отметил он.

Заявки на участие можно направлять на адрес руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области – PoluhinSV@72to.ru. Контактный телефон: +7 (3452) 534000 (доб.1003).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ишиме откроется первая в регионе муниципальная модельная библиотека
В Ярково подведут итоги социального проекта «Траектория сопровождения»
В тюменском аэропорту выявлены нарушения в сфере общепита
Бросила спичку на диван: тюменка со злости сожгла дом, который снимала со знакомым
АО «Транснефть – Сибирь» завершило подготовку объектов к осенне-зимнему периоду
Тюменка похитила деньги, которые должны были пойти на благотворительность
Более 20 миллионов рублей выделят из тюменского бюджета на работу камер видеонаблюдения
Две тюменки сгорели в автомобиле, попавшем в аварию под Екатеринбургом
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа
Пьяный тюменец с ножом в подъезде устроил разборки со своей сожительницей
Тюменцам рассказали о способах исправления прикуса
Тюменец, избивший своего знакомого, накинулся на полицейского с кулаками
Губернатор Тюменской области подвел итоги единого дня голосования
Пьяную тюменку с маленьким стажем вождения задержали автоинспекторы
В тюменском СИЗО нарушаются условия содержания заключенных
Отбился охотничьим ножом: в Тюменской области осудили двух мужчин, напавших на пенсионера
Маленькая победа большой семьи
Ишимец отсидит почти пять лет за то, что пьяным угнал авто и насмерть сбил подростка
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Тюменские автомобилисты с утра встали в семибалльных пробках