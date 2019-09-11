2019-09-11T17:33:26+03:00
Общество

В Ярково подведут итоги социального проекта «Траектория сопровождения»

Мероприятие состоится в доме культуры 30 сентября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ярково подведут итоги социального проекта «Траектория сопровождения»В Ярково подведут итоги социального проекта «Траектория сопровождения»
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Итоговая конференция мероприятий социального проекта «Траектория сопровождения» состоится в доме культуры села Ярково 30 сентября. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, руководители и специалисты организаций социальной сферы муниципальных районов Тюменской области.

Мероприятия в рамках проекта проводились с марта 2018 по сентябрь 2019 на основе взаимодействия, объединения ресурсов структурных подразделений органов местного самоуправления и муниципальных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций и активных граждан.

Специалисты создали комплексное социальное пространство для выхода семьи из трудной жизненной ситуации. При поддержке волонтёров серебряного возраста, глав сельских поселений, депутатов сельских дум, представителей силовых ведомств и предпринимателей семьи стали полноценными субъектами муниципальной системы профилактики и объединились в «Содружество детей и наставников».

Благодаря помощи наставников и участию в проекте у 40% семей улучшили отношения между родителями и детьми и отношениями с социальным окружением. Кроме того, уменьшилось число поставленных на учёт за лето несовершеннолетних, отмечена стабилизация качественной успеваемости и высокий показатель внеурочной занятости детей группы риска.

Стоит отметить, что проект «Траектория сопровождения» отмечен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С помощью него Ярковский район реализовал мероприятия по профилактике социального сиротства и помог сохранить целостность семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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