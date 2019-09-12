2019-09-12T07:40:21+03:00
Общество

Казахстанский перец и виноград не пропустили в регион тюменские таможенники

Всего было возвращено в соседнюю республику более шести тонн продукции
Вадим Бегун
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Тюменские таможенники вернули казахстанцам виноград. Фото - пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области.Тюменские таможенники вернули казахстанцам виноград. Фото - пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области.
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В Тюменской области пресечены попытки незаконного ввоза на территорию региона казахстанской продукции. При провозе были выявлены многочисленные нарушения.

Более 83 тонн животноводческой и растениеводческой продукции на автодороге Ишим-Петропавловск проконтролировали инспекторы управления Россельхознадзора, которые провели совместное мероприятие с сотрудниками Федеральной службы безопасности. Партии продукции следовали автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан.

– В ходе контроля выявлены восемь случаев ввоза продукции с нарушениями законодательства. Так, 158 килограммов сухого молока, мяса и мясной продукции, а также яиц перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность грузов в ветеринарно-санитарном отношении. При проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено, что одна тонна перца и пять тонн свежего винограда следовали в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата. Кроме того, была пресечена попытка ввоза 28 килограммов специй без фитосанитарного сертификата, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что вся ввезенная с нарушениями продукция возвращена в Республику Казахстан, а перевозчики привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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