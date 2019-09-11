Состояние тюменских дорог оценили на «пятерку»

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-11T09:07:07+03:00

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Дорожная инспекция Общероссийского Народного фронта поставила Тюмени «пятерки» за состояние дорог и качество доступной среды. Однако не обошлось без замечаний: дорожную разметку в некоторых местах вечером совсем плохо видно.

Участники Дорожной инспекции ОНФ побывали в Тюмени, чтобы проверить, как идет работа над устранением дорожных проблем. Они выявили, что недостатки в основном касаются не качества покрытия, а разметки – она плохо видна по вечерам.

– Так, произведенные замеры «зебры» на пешеходном переходе на улице Щербакова у перекрестка с улицей Велижанской показали отклонение параметров ночного световозвращения от нормы в несколько раз. А колейность здесь составляет 7 сантиметров, что более чем в два раза выше допустимых значений, – рассказала координатор по работе со СМИ Тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта «За Россию» Ирина Пузырева.

Директор дорожного департамента администрации Тюмени Игорь Фролов в свою очередь сообщил, что власти знают о проблемах с колейностью, поскольку дороги города регулярно проверяет передвижная лаборатория. Они намерены решить их до 15 октября, причем, не только на этом участке, но и по всему городу. После завершения работ по устранению колеи будет обновлена и разметка.

ИСТОЧНИК KP.RU