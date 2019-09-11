Управу Восточного округа Тюмени накажут за «крысиную» свалку

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-11T08:40:54+03:00

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В Тюмени внесено представление по факту образования стихийной свалки на месте снесенных гаражей. Теперь ее предстоит ликвидировать.

– С 2016 года в районе дома №158 по улице Широтной в областном центре образовалась стихийная свалка отходов. В 2018 году этот земельный участок освободили от гаражей, однако крупный мусор и хлам так и не был вывезен. Ответственность по надлежащему содержанию земельного участка возложена на Управу Восточного округа администрации города Тюмени, которой, не смотря на поступавшие обращения граждан, муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации свалок отходов заключен только в августе этого года, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Таким образом, в адрес руководителя Управы внесено представление об устранении нарушений закона. В ведомстве также добавили, что исполнение муниципального контракта по ликвидации свалки находится на контроле прокуратуры округа.

ИСТОЧНИК KP.RU