2019-09-11T08:17:26+03:00
Общество

В Тюменской области арестовали пешехода-нарушителя

Мужчина не хотел оплачивать долг за нарушение ПДД
Вадим Бегун
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Тюменец сел в изолятор из-за неоплаты штрафов.Тюменец сел в изолятор из-за неоплаты штрафов.Фото: Вадим Бегун
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В селе Казанском под арест пошел пешеход, нарушивший правила дорожного движения. Все дело в том, что мужчина не оплатил долг.

– Сотрудники ГИБДД выписали ему административный штраф 500 рублей, но оплати он его сразу, сумма уменьшилась бы вдвое, составив 250 рублей. Однако нарушитель от оплаты воздержался. За неуплату долга Казанский мировой суд назначил штраф уже в тысячу рублей. Исполнительное производство было передано судебным приставам. Но мужчина и тогда отказывался добровольно платить. Таким образом, за нарушение сроков прибавился еще и исполнительский сбор за два неоплаченных штрафа размером в две тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что за нарушение всех допустимых законом сроков Казанский мировой суд назначил нарушителю трехсуточный арест. Должник не только отсидит срок, но и оплатит все свои накопленные штрафы. Сумма, кстати, увеличилась до 3500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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