Тюменская молодёжь предложит идеи по развитию направлений нацпроекта «Демография»

СЕГОДНЯ 21:06 2019-09-10T21:06:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Семеро тюменцев – победителей конкурса «Команда Урала» – предложат идеи по развитию направлений национального проекта «Демография». В частности, занятости женщин с детьми, финансовой поддержки семей при рождении ребёнка, сдачи норм ГТО, продолжительности жизни и общественного здоровья.

Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, на коммуникативной сессии, которая пройдёт в мультицентре «Моя территория» 11 сентября, финалисты конкурса познакомятся с целями и задачами нацпроекта, выявят проблемы и предложат их решения. Подробнее о работе в этой сфере в регионе поведают специалисты департамента социального развития Тюменской области.

Открытый конкурс «Команда Урала», направленный на формирование и развитие управленческих компетенций молодого поколения УФО, проходил с февраля по июнь 2019 года. Из 3,8 тысяч человек до финала дошли 111, из которых 22 — представители Тюменской области.

Идеи своих проектов участники коммуникативной сессии презентуют 17 сентября наставнику конкурса от региона – заместителю губернатора Тюменской области Ольге Кузнечевских. Директор департамента социального развития курирует развитие национального проекта «Демография» в регионе. По предложенным инициативам лидеры получат обратную связь.

Отметим, что в команду вошли 7 представителей области из Тюмени, Заводоуковска и Тобольска. В их числе: директор центра семейных и молодежных инициатив «База героев», специалисты регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», сводно-аналитического отдела Счетной палаты, комплексного центра социального обслуживания населения, Дома детского творчества и студенты высших учебных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU