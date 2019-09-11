Иностранец ограбил подругу своей сожительницы в Тюмени

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-11T06:20:32+03:00

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В Тюмени житель соседней республики обокрал знакомую своей сожительницы. Ей добычей стала дорогая шуба и бытовая техника.

– Злоумышленник приехал в Тюмень на заработки. Здесь он познакомился с тюменкой и поселился у нее. В прошлом месяце к девушке подозреваемого с обратилась подруга, попросив ее присмотреть за квартирой и оставив от нее ключи. Этим обстоятельством и воспользовался подозреваемый. Без ведома своей сожительницы он взял ключи и вынес из квартиры всю бытовую технику и шубу. Мужчина сбыл украденное в комиссионные магазины и с вырученными деньгами скрылся из города, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Злоумышленника удалось задержать в Екатеринбурге. Им оказался 29-летний ранее судимый гражданин соседней республики. Выяснилось, что в Тюмени он успел также похитить пять велосипедов. По данным фактам возбуждено уголовное дело. Иностранцу грозит до пяти лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU