На улице Пржевальского в Тюмени отключат светофоры
Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
На улице Пржевальского в Тюмени отключат светофоры на 4 часа.Фото: Ольга Крыльцова
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 11 сентября, погаснут некоторые светофоры.
Так, с 13.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Рижской и Пржевальского, а также на пересечении улиц Пржевальского и Котовского.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU