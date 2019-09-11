2019-09-11T05:40:31+03:00
Общество

На улице Пржевальского в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
Поделиться:
На улице Пржевальского в Тюмени отключат светофоры на 4 часа.На улице Пржевальского в Тюмени отключат светофоры на 4 часа.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 11 сентября, погаснут некоторые светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Рижской и Пржевальского, а также на пересечении улиц Пржевальского и Котовского.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иностранец ограбил подругу своей сожительницы в Тюмени
Погода на 11 сентября в Тюмени: идет волна потепления
Тюменская молодёжь предложит идеи по развитию направлений нацпроекта «Демография»
Тюменская область присоединится к Всемирному дню первой помощи
Технология, придуманная тюменским учёным, позволит аграриям повысить объёмы производимой продукции
Жители трёх аварийных домов Тобольска получили ключи от новеньких квартир
В Тобольске и Ишиме стартовал набор в Школу программирования
Правительство Тюменской области и Нефтегазстройпрофсоюз заключили соглашение о сотрудничестве
В Тюменской области появился уникальный подвижной маммографический комплекс
Сэндвич-панели из Тюменской области заинтересовали казахстанских покупателей
Тюменцев приглашают отметить Всемирный день первой помощи
Уникальная игротека пройдет в Тобольске
Тюменец погиб, выпав из окна четырнадцатого этажа
МегаФон Путешествия теперь и в приложении на iOS и Android