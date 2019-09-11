Бесплатная секция по дзюдо заработает в тюменском ДЮСШ «Водник»

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-11T07:00:31+03:00

Всего в школе будет пять групп, за которые не предусмотрена плата

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В Тюмени завтра, 12 сентября, в 16.00 в ДЮСШ «Водник» откроется секция дзюдо. С текущего учебного года она будет работать в спортшколе на постоянной основе.

– На базе «Водника» в середине 90-х годов прошлого века работала секция дзюдо, но просуществовала она недолго. Видя большой интерес у детей и родителей к дзюдо, руководство школы решило возобновить работу отделения. Всего здесь будет организовано пять бесплатных групп для детей младшего школьного возраста и одна платная для малышей 4-6 лет. Освоить мастерство восточного единоборства смогут не менее ста мальчишек и девчонок, – рассказали в пресс-службе департамента по спорту и молодежной политики Тюменской области.

Там также добавили, что работать со спортсменами будет мастер спорта России, призер чемпионатов и первенств России среди мужчин, победитель чемпионата России среди ветеранов Алексей Коренев.

ИСТОЧНИК KP.RU