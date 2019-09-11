2019-09-11T07:40:33+03:00
Общество

«Родительские патрули» вышли на тюменские дороги

Активисты выступили с призывом к снижению скорости у образовательных учреждений
Вадим Бегун
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В Тюмени родители поговорили с водителями. Фото - ГИБДД по Тюменской области.В Тюмени родители поговорили с водителями. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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Представители «Родительских патрулей» в Тюмени в первые дни учебного года призывают автомобилистов снижать скорость перед пешеходными переходами. Особенно это касается тех, чьи маршруты движения проходят вблизи учебных заведений.

– Активисты родительской общественности проводят для школьников инструктажи дорожной безопасности, знакомят с безопасными маршрутами «Дом-школа-дом», обращая внимание детей, на то, что даже при переходе проезжей части по пешеходному переходу, необходимо убедиться, что автомобили на каждой полосе для движения остановились и пропускают переходов, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Там добавили, что при помощи ярких растяжек с призывами #ДорогавШколу и #СбавьтеСкорость автоинспекторы, участники «Родительских патрулей» и школьники призывают водителей снижать скорость перед пешеходными переходами. Отмечается, что в течение учебного года представители тюменских патрулей будут встречать группы детей и сопровождать их до жилых массивов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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