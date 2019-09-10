Технология, придуманная тюменским учёным, позволит аграриям повысить объёмы производимой продукции

СЕГОДНЯ 20:32 2019-09-10T20:32:25+03:00

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Заведующий кафедрой почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья, профессор Николай Абрамов выиграл грант на исследование в конкурсе, который проводил Российский фонд фундаментальных исследований. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, Николай Васильевич разрабатывает методику определения элементов питания в почве при помощи систем спутниковой навигации.

Благодаря методике можно будет более точно определять содержание минералов или их недостаток и оперативно восполнить их дефицит. При помощи этой технологии аграрные предприятия смогут повысить объём производимой продукции и улучшить её качество. В будущем Николай Абрамов рассчитывает на внедрение своего проекта на территории всей России, а не только в отдельных регионах.

Профессор Аграрного университета потратит на свой проект около 1 млн рублей. Результат работы планируется представить в октябре во Всероссийском научно-исследовательском институте Агрохимии Д. Н. Прянишникова, где соберутся ведущие ученые России. Сам же учёный не знает, сколько лет потратил на этот проект.

– Я всю жизнь провёл в науке и каждый следующий проект выходит из предыдущих трудов. В этом - вся моя жизнь. Научная деятельность – это ежедневный кропотливый труд, - подчеркнул Николай Абрамов.

Ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко подчеркнула, что своим достижением Николай Васильевич приумножил все заслуги Аграрного университета.

Победу своего сотрудника в конкурсе прокомментировала Елена Бойко, ректор ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья:

– Говорят, что победа любит подготовку, это высказывание точно отражает профессиональную деятельность профессора. Он берётся за работу только тогда, когда досконально изучил проблему, - отметила Елена Бойко.

ИСТОЧНИК KP.RU