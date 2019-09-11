Погода на 11 сентября в Тюмени: идет волна потепления

СЕГОДНЯ 05:00 2019-09-11T05:00:37+03:00

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Сегодня, 11 сентября, в Тюмени облачная погода будет держаться до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +10, +11 градусов, днем потеплеет до 15 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +16. Вечером столбик термометра опустится до отметки +12 градусов. В этот день ожидается северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, 1-3 метра в секунду.

11 сентября отмечается праздник Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День 11 сентября завершает лето: «Иван Постный пришел, лето красное увел». Наши предки в этот день следили за журавлями: если с Ивана Постного журавли потянули на юг, то осень будет короткая, а зима – ранняя.

ИСТОЧНИК KP.RU