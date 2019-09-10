Жители трёх аварийных домов Тобольска получили ключи от новеньких квартир

СЕГОДНЯ 19:56 2019-09-10T19:56:24+03:00

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В Тобольске сегодня, 10 сентября, состоялось торжественное вручение ключей жителям муниципальных квартир, которых переселяют из аварийного жилья. Как сообщили в ГУС Тюменской области, новые жилые помещения получили жители трёх аварийных многоквартирных домов – это 111 граждан.

В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в Тобольске в сентябре 2019 года на сумму 1-4,1 млн рублей приобретено 37 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 26 из них – двухкомнатные квартиры и 11 квартир – трёхкомнатные.

Квартиры расположены в многоэтажных жилых домах под номерами 27 и 28 в микрорайоне 15. Все дома новенькие – они были построены в 2017 году, закупка квартир обеспечена за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств бюджета Тюменской области. В общей сложности в рамках национального проекта в 2019-2025 годах расселят 33 многоквартирных дома, 314 жилых помещений или 796 граждан. На эти цели планируется направить более 900 млн. рублей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Ялуторовске по региональной программе в 2019 году из аварийного и ветхого жилья переселят 53 семьи или 139 человек. На реализацию проекта из федеральных и региональных средств будет освоено более 92 млн рублей. 24 семьи заедут в новый дом уже в сентябре. Остальные 29 семей заедут в другой дом, который будет сдан уже до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU