В Тобольске и Ишиме стартовал набор в Школу программирования

СЕГОДНЯ 19:45 2019-09-10T19:45:48+03:00

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IT-специалисты, программисты из студенты из Тобольска и Ишима смогут повысить свои цифровые навыки в школе программирования, которая объявляет очередной набор. Школа программирования создана с целью ускоренной подготовки начинающих IT-специалистов и кандидатов на должности программирования. Проект функционирует в рамках региональной программы «Кадры для цифровой экономики», которая реализуется на территории Тюменской области. Главным исполнителем программы выступает департамент информатизации Тюменской области.

В Тобольске ведется регистрация на курс по языку программирования Python. Занятия будут проходить с 16 сентября дважды в неделю – в понедельник и среду, с 18:00 по адресу: ул. Знаменского, 58в. В Ишиме набор ведется сразу по трем языкам программирования начального уровня: Python, Java и С#. Занятия начнутся 17 сентября по адресу: ул. Ленина, 1 и будут проходить пять раз в неделю, со вторника по субботу, с 19:00.

Напомним, в 2018 году в рамках Школы программирования прошли переобучение 248 человек. С начала 2019 года поступило порядка 300 заявок на обучение.

В Тюмени новая волна обучения в Школу программирования в Тюмени стартовала в августе 2018 по направлениям Python и JavaScript (продвинутый уровень). Программа обучения рассчитана на 3 месяца, за которые специалисты улучшат свои цифровые навыки и получат новые знания, необходимые для успешной работы в сфере информационных технологий. Курс разработан с учетом потребностей рынка и запросов работодателей, которые выступают заказчиками и активно участвуют в формировании нового квалифицированного пласта ИТ-специалистов в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU