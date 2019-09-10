2019-09-10T19:15:49+03:00
Экономика

Правительство Тюменской области и Нефтегазстройпрофсоюз заключили соглашение о сотрудничестве

Развивать будут социально-трудовые и экономические отношения
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Правительство Тюменской области и Нефтегазстройпрофсоюз заключили соглашение о сотрудничествеПравительство Тюменской области и Нефтегазстройпрофсоюз заключили соглашение о сотрудничествеФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин заключили 9 сентября в Москве соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. По словам главы региона, социальное партнёрство с профсоюзными организациями помогает решать в Тюменской области вопросы занятости, защиты социальных и трудовых прав работников и повышения их квалификации.

- Благодарю Нефтегазстройпрофсоюз за инициативу расширения такого сотрудничества. Сегодня в Тюменской области развивается нефтегазовая сфера – по итогам 2018 года отмечен рост на 13 процентов, - отметил Александр Моор. – Работники коллективов этой отрасли должны чувствовать, что этот экономический рост транслируется и на них в своевременной выплате и увеличении заработной платы, улучшении условий труда и здесь роль профсоюзов и власти очень большая.

Александр Моор выразил уверенность, что в рамках соглашения сторонам удастся найти совместные проекты, которые позволят работать над задачами, поставленными президентом России.

Как отметил председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин, в Тюменской области проживает чуть более 12 тысяч членов Нефтегазстройсоюза, что в разы меньше, чем в Югре (235 тысяч).

- Однако мы заинтересованы в данном соглашении, так как юг Тюменской области – это база для вахтовиков, в регион переезжают жители северных территорий и очень важно развивать региональное законодательство в направлении социального партнёрства, - подчеркнул он.

Подписанное соглашение определяет основные направления взаимодействия правительства Тюменской области и Нефтегазстройпрофсоюза в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений. Также оно направлено на развитие и совершенствование социального партнёрства, защиту социально-трудовых прав и экономических интересов людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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