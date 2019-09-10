Сэндвич-панели из Тюменской области заинтересовали казахстанских покупателей

СЕГОДНЯ 18:52 2019-09-10T18:52:22+03:00

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Тюменские производители строительных материалов приняли участие в Международной строительной и интерьерной выставке «KazBuild-2019», которая состоялась в казахстанском городе Алматы с 4 по 6 сентября. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, участие товаропроизводителей в мероприятии организовал Центр поддержки экспорта Тюменской области в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Такие компании, как «ПФ «АРС-Пром», «Орион», «ПрофМодуль» и «К-Системс Групп» провели деловые встречи с потенциальными покупателями и продемонстировали образцы своей продукции на коллективном стенде Тюменской области. Кроме того, в тюменцы поучаствовали в церемонии открытия Представительства экспортно-ориентированных предприятий Тюменской области в Алматы, в рамках которого состоялись деловые переговоры.

Особый интерес со стороны казахстанских партнёров вызвали тюменские сэндвич-панели, автономные устройства пожаротушения, железные профили, фасадные кассеты и кровельные материалы.

Стоит отметить, что KazBuild - крупнейшая в Центральной Азии специализированная выставка по площади экспозиции и количеству участников.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что крупнейший производитель школьной формы в Северо-Казахстанской области, торгово-производственная компания «SensFashion» рассматривает Тюменскую область в качестве площадки для размещения производства. Компания давно работает на рынке Тюменской области и имеет несколько точек продаж. Качество одежды по достоинству оценили тюменские, ялуторовские и нижневартовские школьники.

ИСТОЧНИК KP.RU