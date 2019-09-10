2019-09-10T16:28:11+03:00
Здоровье

Тюменцев приглашают отметить Всемирный день первой помощи

Местные жители будут отрабатывать свои знания на манекенах
Вадим Бегун
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Тюменцы отработают навыки оказания первой помощи на манекенах. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцы отработают навыки оказания первой помощи на манекенах. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В субботу, 14 сентября, Тюмень в пятый раз присоединится к празднованию Всемирного дня первой помощи. В торгово-развлекательном центре «Тюмень Сити Молл» пройдет масштабная акция «Стань героем. Спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде!».

– Поддержать акцию и получить опыт в деле спасения людей может каждый желающий. Специалисты скорой помощи и Центра медицины катастроф ОКБ №1 проведут мастер-классы по оказанию первой помощи при остановке сердца, кровотечениях, попадании инородного тела в дыхательные пути, ожогах. Все необходимые навыки желающие смогут отработать на манекенах. Врачи ОКБ № 2 научат накладывать шины при травмах рук и ног, а сотрудники городской поликлиники №8 обучат правильному измерению артериального давления и расскажут, как помочь при высоком давлении, – рассказали в станции скорой медицинской помощи Тюмени.

Организаторы мероприятия уверены, что каждый человек, независимо от возраста, пола и социального статуса, может прийти на помощь и попытаться спасти жизнь пострадавшему, но этому еще надо научиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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