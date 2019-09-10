2019-09-10T16:12:56+03:00
Общество

Уникальная игротека пройдет в Тобольске

Вадим Бегун
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Уникальное мероприятие игротека «Конструктория» пройдет в Тобольске 14-15 сентября. Кроме полюбившихся конструкторов со всего мира и детской железной дороги, тюменцев ждет Город художников.

Организаторы игротеки приглашают детей и их родителей объединится за общими занятиями: конструированием из 30 самых необычных и разнообразных конструкторов, строительством 100 кв.м. детской деревянной железной дороги, примут участие в экологических и благотворительных акциях – сбор пластиковых крышечек и детский книжный обменник. Также к предстоящей игротеке присоединиться Город художников, в котором будет представлено несколько видов живописи, поупражняться в которой сможет ребенок и взрослый любого возраста.

- Рада, что проект развивается. Город художников очень хорошо прошёл в Тюмени. Надеюсь, Тобольским детям он тоже понравится! - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, идейный вдохновитель игротеки «Конструктория».

На мероприятии запланированы розыгрыши конструкторов и танцевальные мастер-классы.

Напоминаем, что игротека «Конструктория» пройдет 14-15 сентября с 10:00 до 19:00 в СК «Центральный» (4-й микрорайон, 87/1).

Приобрести билет на игротеку можно на сайте.

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