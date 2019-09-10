2019-09-10T15:52:05+03:00
Происшествия

Тюменец погиб, выпав из окна четырнадцатого этажа

Сейчас устанавливается личность погибшего [ВИДЕО]
Вадим Бегун
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Тюменец выпал из окна многоэтажки. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области..Тюменец выпал из окна многоэтажки. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области..
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В Тюмени сегодня, 10 сентября, в дневное время под окнами жилого дома, расположенного по улице Николая Гондатти, обнаружено тело мужчины. Оно было без признаков жизни с травмами, характерными для падения с высоты.

– По данному факту следственным отделом по Ленинскому округу города Тюмени проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии. Личность погибшего устанавливается. По предварительным данным, мужчина выпал с 14 этажа жилого дома, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что сейчас проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Тюмени человек выпал из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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