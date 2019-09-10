2019-09-10T15:27:43+03:00
Происшествия

Тюменец разобрал стену, чтобы совершить кражу масла

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменцу грозит пять лет тюрьмы за кражу масла. Фото - pixabay.com.Тюменцу грозит пять лет тюрьмы за кражу масла. Фото - pixabay.com.
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В Голышманово бывший работник обокрал предприятие. Сделал это он весьма незаурядным способом. Чтобы пробраться в помещение, мужчина разобрал кирпичную стену.

В МО МВД России «Голышмановский» обратился генеральный директор одного из предприятий округа с заявлением о краже имущества. Оказалось, что ночью кто-то похитил со склада моторное масло.

– Полицейские задержали ранее судимого бывшего работника этого предприятия, 1984 года рождения. Стражи правопорядка установили, что подозреваемый проник на территорию организации и, разобрав стену, похитил со склада более 50 литров моторного масла. Краденое имущество спрятал, а позже с помощью своего знакомого вывез канистры в соседнюю деревню, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что похищенное имущество подозреваемый продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. А пока фигурант находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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