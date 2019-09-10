2019-09-10T15:05:56+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета

Вадим Бегун
Поделиться:
Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает своим клиентам – физическим лицам две новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС): «Государственные облигации Плюс» и «Долларовые облигации» Стратегии реализуются в рамках договора доверительного управления ценными бумагами на ведение инвестиционного счета, заключаемого с партнером Банка - Управляющей компанией УРАЛСИБ.

Денежные средства ИИС «Государственные облигации Плюс» размещаются в государственные облигации и облигации крупнейших устойчивых компаний с государственным участием. Данные инструменты, за счет постоянных купонных выплат по фиксированной ставке, превышающей ставку по банковскому вкладу на определенном сроке инвестирования, позволяют спрогнозировать ожидаемый доход.

ИИС «Долларовые облигации» предназначена для тех, кто хотел бы защитить свои активы от девальвации рубля, и рассматривает данную стратегию в качестве альтернативы валютному депозиту. В рамках стратегии средства инвестируются в корпоративные облигации, номинированные в долларах США. Пополнение и вывод средств осуществляется только в валюте Российской Федерации.

Минимальная сумма инвестиций составляет 100 000 рублей, пополнять счёт возможно на сумму от 10 000 рублей.

Кроме того, для комфортного получения налогового вычета клиентам доступен сервис «Ваш юрист» от страховой компании УРАЛСИБ Страхование. В рамках сервиса доступны следующие услуги:

• консультации по вопросам налогового вычета;

• письменная консультация по получению налогового вычета, в частности заполнения Декларации по форме 3- НДФЛ;

• заполнение заявления на возврат налога.

Подробнее об индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцев приглашают отметить Всемирный день первой помощи
Уникальная игротека пройдет в Тобольске
Тюменец погиб, выпав из окна четырнадцатого этажа
МегаФон Путешествия теперь и в приложении на iOS и Android
Тюменец разобрал стену, чтобы совершить кражу масла
Более пятидесяти грузовиков материалов доставили для благоустройства тюменского сквера
В Тюмени появился стул четыре с половиной метра в высоту
В Тобольске построили два бетонных завода, чтобы залить взлетную полосу
В Тюмени ввели в эксплуатацию три долгостроя по улице Выборгской
Березы, яблони, ели и горная сосна: пруд Школьный в Тюмени засадят деревьями
Александр Моор: газификация повышает инвестиционную привлекательность сёл и региона
В Тюменской области оштрафовали владельца батута, где ребенок получил перелом
Тюменцы могут узнать о современном подходе к диагностике и лечению рака
В четырехкилометровой пробке на объездной дороге стоят тюменцы
Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» ищет символ: на кону 365 дней лета
Движение по улице Профсоюзной в Тюмени полностью восстановлено
Перголы, обвитые лианами, рокарии: сквер Вьюжный в Тюмени приобретает очертания
Мошенники «вытянули» из тюменского пенсионера более миллиона рублей
«Ну все, началось!»: на левом берегу Туры в Тюмени срубают деревья
Самолет с пассажирами кружил над тюменским аэропортом
«Это надо отметить!»: мост Челюскинцев в Тюмени стал доступен для транспорта
Александр Моор подписал трёхстороннее соглашение с «Газпромом» и ФАС
Критические дефекты: в Тюмени ночью эвакуировали жильцов разваливающегося дома