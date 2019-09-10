Более пятидесяти грузовиков материалов доставили для благоустройства тюменского сквера

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-10T14:42:43+03:00

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В Тюмени продолжается благоустройство сквера Якова Неумоева, который находится на улице Севастопольской. За последние две недели 56 двадцатитонных грузовиков доставили туда материалы.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, в сквере будут установлены детские площадки с песчаным и резиновым покрытием, турниковая зона, площадка для выгула домашних животных, уличные киоски, а также зимняя горка. Предусмотрены газоны, парковки для машин и велосипедов, скамейки, урны. Уже подготовлены сети для будущего наружного освещения, проложена ливневая канализация, идет устройство тротуаров.

– В сквере уложена особенную – с покрытием из гранитной крошки – плитку. В непогоду она не будет скользить. Также планируется высадить более 300 зеленых насаждений, в том числе двадцать 10-метровых елей, – рассказал заместитель директора АО «Ивдорстрой» Владимир Голинка.

Также стало известно, что в следующем году здесь появится памятник Якову Неумоеву и монумент «Мы победили!».

ИСТОЧНИК KP.RU