2019-09-10T13:57:51+03:00
Общество

В Тобольске построили два бетонных завода, чтобы залить взлетную полосу

Само здание аэровокзала возведут в следующем году
Вадим Бегун
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В Тобольске стоят взлетную полосу.В Тобольске стоят взлетную полосу.
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На стройплощадке будущего пассажирского аэропорта Тобольска ведется бетонирование взлетно-посадочной полосы. Ради этого неподалеку пришлось установить два бетонных завода.

В этом году на площадке будущей воздушной гавани Тобольска построят взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, а также возведут перрон для парковки самолетов. Протяженность полосы составит 2,4 километров, ее ширина – 45 метров. Чтобы она выдерживала нагрузку при взлете и посадке воздушных лайнеров, строят ее по специальной технологии, напоминающей слоеный пирог.

– Чтобы бетон не потерял своих свойств, залить его необходимо в течение часа. Поэтому непосредственно на стройплощадке установили два бетонных завода, в ближайшее время откроется третий. Всего строителям необходимо уложить 86 тысяч кубометров бетонной смеси, – рассказал Константин Масленников, эксперт по организации строительства проекта «Аэропорт в Тобольске».

Отмечается, что работы по строительству взлетно-посадочной полосы выполнены на уже 40%. Над возведением объекта трудятся 1600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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