В Тюмени ввели в эксплуатацию три долгостроя по улице Выборгской

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-10T13:32:52+03:00

Правда, до этого в дело пришлось вмещаться местным прокурорам

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В Тюмени введены в эксплуатацию три многоэтажки. Ход завершения строительства, которое началось более пяти лет назад, находился на постоянном контроле прокуратуры.

Три многоквартирных дома по улице Выборгской, возведение которых осуществлялось с апреля 2014 года, наконец, сданы. Ключи от своих заветных квадратных метров получат 29 тюменцев – участников долевого строительства.

– Первоначально ввод в эксплуатацию домов планировался в прошлом году. Однако ООО «ЭкоДом Продакшн» не выполнил свои обязательства и все время переносил срок завершения строительства. В целях устранения нарушений в отношении застройщика принимались меры реагирования, например, организация неоднократно привлекалась к административной ответственности, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что еще по двум домам строительство завершено. В настоящее время застройщиком решается вопрос о направлении заявки на ввод в эксплуатацию этих объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU