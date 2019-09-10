Березы, яблони, ели и горная сосна: пруд Школьный в Тюмени засадят деревьями

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-10T13:10:49+03:00

Здесь же будут чешские детские площадки

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В Тюмени благоустраивают пруд Школьный. Здесь появится 181 дерево и множество кустарников.

По информации руководителя управы Восточного административного округа областного центра Александр Сухомяткин, пруд Школьный был почищен: здесь укрепили берега, посеяли траву. Что важно, доступ к водоему, в котором плавают многочисленные утки и утята, селезни, обитают караси и другая рыба, остался свободным.

– Контрактом предусмотрено завершение общего благоустройства до 1 ноября, но подрядчик уже выполнил устройство всех тротуаров. Дети пошли в школу по новым асфальтированным дорожкам, которые стали шире. Скоро будет проведено озеленение по всей территории, в том числе у пруда, планируем высадить 181 дерево: березу повислую, яблоню Недзвецкого, ель колючую, рябины обыкновенную и повислую, горную сосну и более 350 кустарников. Вдоль берега пруда предусмотрена посадка более 400 штук многолетних цветов, – сообщил Сухомяткин.

Он также рассказал, что вдоль Школьного пруда будут проложены пешеходные дорожки в гранитной крошке, а также установлены детские площадки производства Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU