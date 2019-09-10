2019-09-10T13:10:49+03:00
Общество

Березы, яблони, ели и горная сосна: пруд Школьный в Тюмени засадят деревьями

Здесь же будут чешские детские площадки
Вадим Бегун
Поделиться:
Пруд Школьный благоустраивают в Тюмени. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Пруд Школьный благоустраивают в Тюмени. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тюмени благоустраивают пруд Школьный. Здесь появится 181 дерево и множество кустарников.

По информации руководителя управы Восточного административного округа областного центра Александр Сухомяткин, пруд Школьный был почищен: здесь укрепили берега, посеяли траву. Что важно, доступ к водоему, в котором плавают многочисленные утки и утята, селезни, обитают караси и другая рыба, остался свободным.

– Контрактом предусмотрено завершение общего благоустройства до 1 ноября, но подрядчик уже выполнил устройство всех тротуаров. Дети пошли в школу по новым асфальтированным дорожкам, которые стали шире. Скоро будет проведено озеленение по всей территории, в том числе у пруда, планируем высадить 181 дерево: березу повислую, яблоню Недзвецкого, ель колючую, рябины обыкновенную и повислую, горную сосну и более 350 кустарников. Вдоль берега пруда предусмотрена посадка более 400 штук многолетних цветов, – сообщил Сухомяткин.

Он также рассказал, что вдоль Школьного пруда будут проложены пешеходные дорожки в гранитной крошке, а также установлены детские площадки производства Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцев приглашают отметить Всемирный день первой помощи
Уникальная игротека пройдет в Тобольске
Тюменец погиб, выпав из окна четырнадцатого этажа
МегаФон Путешествия теперь и в приложении на iOS и Android
Тюменец разобрал стену, чтобы совершить кражу масла
Банк УРАЛСИБ предлагает новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета
Более пятидесяти грузовиков материалов доставили для благоустройства тюменского сквера
В Тюмени появился стул четыре с половиной метра в высоту
В Тобольске построили два бетонных завода, чтобы залить взлетную полосу
В Тюмени ввели в эксплуатацию три долгостроя по улице Выборгской
Александр Моор: газификация повышает инвестиционную привлекательность сёл и региона
В Тюменской области оштрафовали владельца батута, где ребенок получил перелом
Тюменцы могут узнать о современном подходе к диагностике и лечению рака
В четырехкилометровой пробке на объездной дороге стоят тюменцы
Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» ищет символ: на кону 365 дней лета
Движение по улице Профсоюзной в Тюмени полностью восстановлено
Перголы, обвитые лианами, рокарии: сквер Вьюжный в Тюмени приобретает очертания
Мошенники «вытянули» из тюменского пенсионера более миллиона рублей
«Ну все, началось!»: на левом берегу Туры в Тюмени срубают деревья
Самолет с пассажирами кружил над тюменским аэропортом
«Это надо отметить!»: мост Челюскинцев в Тюмени стал доступен для транспорта
Александр Моор подписал трёхстороннее соглашение с «Газпромом» и ФАС
Критические дефекты: в Тюмени ночью эвакуировали жильцов разваливающегося дома